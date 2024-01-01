2.000 Katar riyalinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → JMD çevirin

1,000QR QAR = 43,41J$ JMD

19:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 QAR → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek43,477843,4778
Düşük43,166542,8889
Ortalama43,359443,1950
Değişim-0.15%1.03%
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1 QAR → JMD istatistikleri

QAR → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 43,4778, en düşük 43,1665 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 43,3594 oldu. QAR → JMD kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

QAR → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 43,4778, en düşük 42,8889 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 43,1950 oldu. QAR → JMD kurundaki değişiklik 1.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,3991,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3830,018
1 CAD0,71360,2011198,260,5630,6731.227,061,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Jamaika Doları
1 QAR43,41340 JMD
5 QAR217,06700 JMD
10 QAR434,13400 JMD
20 QAR868,26800 JMD
50 QAR2.170,67000 JMD
100 QAR4.341,34000 JMD
250 QAR10.853,35000 JMD
500 QAR21.706,70000 JMD
1000 QAR43.413,40000 JMD
2000 QAR86.826,80000 JMD
5000 QAR217.067,00000 JMD
10000 QAR434.134,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Katar Riyali
1 JMD0,02303 QAR
5 JMD0,11517 QAR
10 JMD0,23034 QAR
20 JMD0,46069 QAR
50 JMD1,15172 QAR
100 JMD2,30344 QAR
250 JMD5,75860 QAR
500 JMD11,51720 QAR
1000 JMD23,03440 QAR
2000 JMD46,06880 QAR
5000 JMD115,17200 QAR
10000 JMD230,34400 QAR