Katar riyalinden Jamaika dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Katar riyalinden Jamaika dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Katar riyalinden (QAR) Jamaika dolarına (JMD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, QAR - JMD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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QAR → JMD çevrim grafiği
1 QAR = 43,41340 JMD
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Katar riyali → Jamaika doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Katar riyali Jamaika dolarına döviz kuru şu anda 43,413, dünden bu yana %-0.055 değerinde değişti. Katar riyali değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.097 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Katar riyali Jamaika dolarına döviz kuru en yüksek değeri 43,470 (15-11-2024) ile en düşük değeri 43,164 (12-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.473 düşüş ile 11-11-2024 günü gerçekleşti.
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Katar riyalinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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