5.000 Katar riyalinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile QAR → HUF çevirin

1,000QR QAR = 105,2Ft HUF

19:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → HUF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HUF
1 QAR → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek106,2370106,2370
Düşük100,987096,4124
Ortalama103,5375100,0102
Değişim4.16%8.52%
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1 QAR → HUF istatistikleri

QAR → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 106,2370, en düşük 100,9870 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 103,5375 oldu. QAR → HUF kurundaki değişiklik 4.16 değerindeydi.

QAR → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 106,2370, en düşük 96,4124 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 100,0102 oldu. QAR → HUF kurundaki değişiklik 8.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - HUF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4161,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2261198,3020,5630,6731.227,321,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Macar Forinti
1 QAR105,19900 HUF
5 QAR525,99500 HUF
10 QAR1.051,99000 HUF
20 QAR2.103,98000 HUF
50 QAR5.259,95000 HUF
100 QAR10.519,90000 HUF
250 QAR26.299,75000 HUF
500 QAR52.599,50000 HUF
1000 QAR105.199,00000 HUF
2000 QAR210.398,00000 HUF
5000 QAR525.995,00000 HUF
10000 QAR1.051.990,00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Katar Riyali
2000 HUF19,01158 QAR
5000 HUF47,52895 QAR
10000 HUF95,05790 QAR
15000 HUF142,58685 QAR
20000 HUF190,11580 QAR
30000 HUF285,17370 QAR
40000 HUF380,23160 QAR
50000 HUF475,28950 QAR
60000 HUF570,34740 QAR
100000 HUF950,57900 QAR
150000 HUF1.425,86850 QAR
200000 HUF1.901,15800 QAR