500 Katar riyalinden Guyana dolarına
Reel döviz kuru ile QAR → GYD çevirin
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QAR → GYD çevrim grafiği
1 QAR = 57,35640 GYD
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|1 QAR → GYD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|57,4148
|57,4148
|Düşük
|57,1068
|57,1037
|Ortalama
|57,3298
|57,3015
|Değişim
|-0.04%
|0.04%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 QAR → GYD istatistikleri
QAR → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 57,4148, en düşük 57,1068 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 57,3298 oldu. QAR → GYD kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.
QAR → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 57,4148, en düşük 57,1037 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 57,3015 oldu. QAR → GYD kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.
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Katar riyalinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Katar Riyali / Guyana Doları
|1 QAR
|57,35640 GYD
|5 QAR
|286,78200 GYD
|10 QAR
|573,56400 GYD
|20 QAR
|1.147,12800 GYD
|50 QAR
|2.867,82000 GYD
|100 QAR
|5.735,64000 GYD
|250 QAR
|14.339,10000 GYD
|500 QAR
|28.678,20000 GYD
|1000 QAR
|57.356,40000 GYD
|2000 QAR
|114.712,80000 GYD
|5000 QAR
|286.782,00000 GYD
|10000 QAR
|573.564,00000 GYD