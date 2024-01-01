2.000 Katar riyalinden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → GYD çevirin

1,000QR QAR = 57,36GY$ GYD

18:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → GYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GYD
1 QAR → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek57,414857,4148
Düşük57,106857,1037
Ortalama57,329857,3015
Değişim-0.04%0.04%
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1 QAR → GYD istatistikleri

QAR → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 57,4148, en düşük 57,1068 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 57,3298 oldu. QAR → GYD kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

QAR → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 57,4148, en düşük 57,1037 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 57,3015 oldu. QAR → GYD kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - GYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4141,401277,950,7890,9431.720,281,536
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2531198,3940,5630,6731.227,891,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Guyana Doları
1 QAR57,35640 GYD
5 QAR286,78200 GYD
10 QAR573,56400 GYD
20 QAR1.147,12800 GYD
50 QAR2.867,82000 GYD
100 QAR5.735,64000 GYD
250 QAR14.339,10000 GYD
500 QAR28.678,20000 GYD
1000 QAR57.356,40000 GYD
2000 QAR114.712,80000 GYD
5000 QAR286.782,00000 GYD
10000 QAR573.564,00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Katar Riyali
1 GYD0,01743 QAR
5 GYD0,08717 QAR
10 GYD0,17435 QAR
20 GYD0,34870 QAR
50 GYD0,87175 QAR
100 GYD1,74349 QAR
250 GYD4,35873 QAR
500 GYD8,71745 QAR
1000 GYD17,43490 QAR
2000 GYD34,86980 QAR
5000 GYD87,17450 QAR
10000 GYD174,34900 QAR