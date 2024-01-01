Katar riyalinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile QAR → BWP çevirin

1.000 qar
3.761,55 bwp

1.00000 QAR = 3.76155 BWP

18:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00841.34875278.970.794470.92921517.651.53527
1 INR0.01204710.01624843.360740.009570960.011194518.28310.0184954
1 CAD0.74142761.54471206.8360.5890420.6889631125.231.13829
1 PKR0.003584610.2975530.0048347510.002847870.003330965.440190.00550336

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Botsvana Pulası
1 QAR3.76155 BWP
5 QAR18.80775 BWP
10 QAR37.61550 BWP
20 QAR75.23100 BWP
50 QAR188.07750 BWP
100 QAR376.15500 BWP
250 QAR940.38750 BWP
500 QAR1880.77500 BWP
1000 QAR3761.55000 BWP
2000 QAR7523.10000 BWP
5000 QAR18807.75000 BWP
10000 QAR37615.50000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Katar Riyali
1 BWP0.26585 QAR
5 BWP1.32924 QAR
10 BWP2.65848 QAR
20 BWP5.31696 QAR
50 BWP13.29240 QAR
100 BWP26.58480 QAR
250 BWP66.46200 QAR
500 BWP132.92400 QAR
1000 BWP265.84800 QAR
2000 BWP531.69600 QAR
5000 BWP1329.24000 QAR
10000 BWP2658.48000 QAR