Katar riyalinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile QAR → BRL çevirin

1.000 qar
1.363,97 brl

1.00000 QAR = 1.36397 BRL

18:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00841.34875278.970.794470.92921517.651.53527
1 INR0.01204710.01624843.360740.009570960.011194518.28310.0184954
1 CAD0.74142761.54471206.8360.5890420.6889631125.231.13829
1 PKR0.003584610.2975530.0048347510.002847870.003330965.440190.00550336

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Brezilya Reali
1 QAR1.36397 BRL
5 QAR6.81985 BRL
10 QAR13.63970 BRL
20 QAR27.27940 BRL
50 QAR68.19850 BRL
100 QAR136.39700 BRL
250 QAR340.99250 BRL
500 QAR681.98500 BRL
1000 QAR1363.97000 BRL
2000 QAR2727.94000 BRL
5000 QAR6819.85000 BRL
10000 QAR13639.70000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Katar Riyali
1 BRL0.73316 QAR
5 BRL3.66578 QAR
10 BRL7.33155 QAR
20 BRL14.66310 QAR
50 BRL36.65775 QAR
100 BRL73.31550 QAR
250 BRL183.28875 QAR
500 BRL366.57750 QAR
1000 BRL733.15500 QAR
2000 BRL1466.31000 QAR
5000 BRL3665.77500 QAR
10000 BRL7331.55000 QAR