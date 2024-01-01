100 Katar riyalinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile QAR → BRL çevirin

1,000QR QAR = 1,574R$ BRL

18:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → BRL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BRL
1 QAR → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,61031,6103
Düşük1,55341,4882
Ortalama1,57631,5395
Değişim0.82%4.78%
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1 QAR → BRL istatistikleri

QAR → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6103, en düşük 1,5534 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,5763 oldu. QAR → BRL kurundaki değişiklik 0.82 değerindeydi.

QAR → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6103, en düşük 1,4882 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5395 oldu. QAR → BRL kurundaki değişiklik 4.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - BRL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4141,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2461198,3730,5630,6741.227,761,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Brezilya Reali
1 QAR1,57429 BRL
5 QAR7,87145 BRL
10 QAR15,74290 BRL
20 QAR31,48580 BRL
50 QAR78,71450 BRL
100 QAR157,42900 BRL
250 QAR393,57250 BRL
500 QAR787,14500 BRL
1000 QAR1.574,29000 BRL
2000 QAR3.148,58000 BRL
5000 QAR7.871,45000 BRL
10000 QAR15.742,90000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Katar Riyali
1 BRL0,63521 QAR
5 BRL3,17603 QAR
10 BRL6,35207 QAR
20 BRL12,70414 QAR
50 BRL31,76035 QAR
100 BRL63,52070 QAR
250 BRL158,80175 QAR
500 BRL317,60350 QAR
1000 BRL635,20700 QAR
2000 BRL1.270,41400 QAR
5000 BRL3.176,03500 QAR
10000 BRL6.352,07000 QAR