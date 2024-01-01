10 Katar riyalinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile QAR → BGN çevirin

1,000QR QAR = 0,5067лв BGN

18:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BGN
1 QAR → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,50950,5095
Düşük0,49100,4793
Ortalama0,49870,4895
Değişim2.64%5.14%
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1 QAR → BGN istatistikleri

QAR → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5095, en düşük 0,4910 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4987 oldu. QAR → BGN kurundaki değişiklik 2.64 değerindeydi.

QAR → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5095, en düşük 0,4793 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4895 oldu. QAR → BGN kurundaki değişiklik 5.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,3981,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3830,018
1 CAD0,71460,2261198,3440,5630,6741.227,591,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Bulgar Levası
1 QAR0,50673 BGN
5 QAR2,53366 BGN
10 QAR5,06732 BGN
20 QAR10,13464 BGN
50 QAR25,33660 BGN
100 QAR50,67320 BGN
250 QAR126,68300 BGN
500 QAR253,36600 BGN
1000 QAR506,73200 BGN
2000 QAR1.013,46400 BGN
5000 QAR2.533,66000 BGN
10000 QAR5.067,32000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Katar Riyali
1 BGN1,97343 QAR
5 BGN9,86715 QAR
10 BGN19,73430 QAR
20 BGN39,46860 QAR
50 BGN98,67150 QAR
100 BGN197,34300 QAR
250 BGN493,35750 QAR
500 BGN986,71500 QAR
1000 BGN1.973,43000 QAR
2000 BGN3.946,86000 QAR
5000 BGN9.867,15000 QAR
10000 BGN19.734,30000 QAR