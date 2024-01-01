5 Bulgar levasından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile BGN → QAR çevirin

5 bgn
10,09 qar

1,000лв BGN = 2,018QR QAR

23:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,03942,0394
Düşük2,00381,9912
Ortalama2,02392,0151
Değişim0.72%0.60%
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1 BGN → QAR istatistikleri

BGN → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0394, en düşük 2,0038 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0239 oldu. BGN → QAR kurundaki değişiklik 0.72 değerindeydi.

BGN → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0394, en düşük 1,9912 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0151 oldu. BGN → QAR kurundaki değişiklik 0.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5271,3360,77818,213
1 EUR1,08211,8191,4951,6531,4460,84219,714
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,84
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9680,56313,19

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Bulgar levasından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Katar Riyali
1 BGN2,01815 QAR
5 BGN10,09075 QAR
10 BGN20,18150 QAR
20 BGN40,36300 QAR
50 BGN100,90750 QAR
100 BGN201,81500 QAR
250 BGN504,53750 QAR
500 BGN1.009,07500 QAR
1000 BGN2.018,15000 QAR
2000 BGN4.036,30000 QAR
5000 BGN10.090,75000 QAR
10000 BGN20.181,50000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Bulgar Levası
1 QAR0,49550 BGN
5 QAR2,47751 BGN
10 QAR4,95502 BGN
20 QAR9,91004 BGN
50 QAR24,77510 BGN
100 QAR49,55020 BGN
250 QAR123,87550 BGN
500 QAR247,75100 BGN
1000 QAR495,50200 BGN
2000 QAR991,00400 BGN
5000 QAR2.477,51000 BGN
10000 QAR4.955,02000 BGN