100 Katar riyalinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile QAR → BDT çevirin

1,000QR QAR = 32,77Tk BDT

18:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → BDT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BDT
1 QAR → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek32,798132,7981
Düşük32,766332,6302
Ortalama32,782832,7606
Değişim-0.01%0.30%
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1 QAR → BDT istatistikleri

QAR → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 32,7981, en düşük 32,7663 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 32,7828 oldu. QAR → BDT kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

QAR → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 32,7981, en düşük 32,6302 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 32,7606 oldu. QAR → BDT kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2281198,3160,5630,6741.227,411,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Bangladeş Takası
1 QAR32,77120 BDT
5 QAR163,85600 BDT
10 QAR327,71200 BDT
20 QAR655,42400 BDT
50 QAR1.638,56000 BDT
100 QAR3.277,12000 BDT
250 QAR8.192,80000 BDT
500 QAR16.385,60000 BDT
1000 QAR32.771,20000 BDT
2000 QAR65.542,40000 BDT
5000 QAR163.856,00000 BDT
10000 QAR327.712,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Katar Riyali
1 BDT0,03051 QAR
5 BDT0,15257 QAR
10 BDT0,30515 QAR
20 BDT0,61029 QAR
50 BDT1,52573 QAR
100 BDT3,05146 QAR
250 BDT7,62865 QAR
500 BDT15,25730 QAR
1000 BDT30,51460 QAR
2000 BDT61,02920 QAR
5000 BDT152,57300 QAR
10000 BDT305,14600 QAR