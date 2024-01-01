20 Katar riyalinden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile QAR → AZN çevirin

1,000QR QAR = 0,4661man. AZN

18:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → AZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AZN
1 QAR → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,46640,4665
Düşük0,46580,4655
Ortalama0,46620,4662
Değişim-0.03%0.06%
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1 QAR → AZN istatistikleri

QAR → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4664, en düşük 0,4658 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4662 oldu. QAR → AZN kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

QAR → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4665, en düşük 0,4655 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4662 oldu. QAR → AZN kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - AZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,402277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2281198,3160,5630,6741.227,411,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Azerbaycan Manatı
1 QAR0,46615 AZN
5 QAR2,33073 AZN
10 QAR4,66146 AZN
20 QAR9,32292 AZN
50 QAR23,30730 AZN
100 QAR46,61460 AZN
250 QAR116,53650 AZN
500 QAR233,07300 AZN
1000 QAR466,14600 AZN
2000 QAR932,29200 AZN
5000 QAR2.330,73000 AZN
10000 QAR4.661,46000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Katar Riyali
1 AZN2,14525 QAR
5 AZN10,72625 QAR
10 AZN21,45250 QAR
20 AZN42,90500 QAR
50 AZN107,26250 QAR
100 AZN214,52500 QAR
250 AZN536,31250 QAR
500 AZN1.072,62500 QAR
1000 AZN2.145,25000 QAR
2000 AZN4.290,50000 QAR
5000 AZN10.726,25000 QAR
10000 AZN21.452,50000 QAR