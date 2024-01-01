Paraguay guaranisinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile PYG → UAH çevirin

1.000 pyg
5,17 uah

1.00000 PYG = 0.00517 UAH

18:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.0762589.3321.451051.652210.94743518.355
1 GBP1.1695911.25875104.481.697111.932381.1081121.4675
1 USD0.929150.794439183.0031.348251.535160.8803517.0546
1 INR0.01119420.009571210.012047810.01624340.01849520.01060620.20547

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Paraguay guaranisinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Ukrayna Grivnası
1 PYG0.00517 UAH
5 PYG0.02586 UAH
10 PYG0.05172 UAH
20 PYG0.10344 UAH
50 PYG0.25860 UAH
100 PYG0.51719 UAH
250 PYG1.29298 UAH
500 PYG2.58596 UAH
1000 PYG5.17193 UAH
2000 PYG10.34386 UAH
5000 PYG25.85965 UAH
10000 PYG51.71930 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Paraguay Guaranisi
1 UAH193.35100 PYG
5 UAH966.75500 PYG
10 UAH1933.51000 PYG
20 UAH3867.02000 PYG
50 UAH9667.55000 PYG
100 UAH19335.10000 PYG
250 UAH48337.75000 PYG
500 UAH96675.50000 PYG
1000 UAH193351.00000 PYG
2000 UAH386702.00000 PYG
5000 UAH966755.00000 PYG
10000 UAH1933510.00000 PYG