500 Paraguay guaranisinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile PYG → UAH çevirin

1,000₲ PYG = 0,005245₴ UAH

17:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → UAH çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UAH
1 PYG → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00530,0054
Düşük0,00510,0051
Ortalama0,00520,0053
Değişim1.36%-2.99%
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1 PYG → UAH istatistikleri

PYG → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0053, en düşük 0,0051 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0052 oldu. PYG → UAH kurundaki değişiklik 1.36 değerindeydi.

PYG → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0054, en düşük 0,0051 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0053 oldu. PYG → UAH kurundaki değişiklik -2.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53884,4070,94458,6781,341,4020,789
1 AUD0,65154,8940,61438,1610,8710,9120,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62889,383162,1371,4191,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Ukrayna Grivnası
1 PYG0,00525 UAH
5 PYG0,02623 UAH
10 PYG0,05245 UAH
20 PYG0,10490 UAH
50 PYG0,26226 UAH
100 PYG0,52452 UAH
250 PYG1,31131 UAH
500 PYG2,62262 UAH
1000 PYG5,24524 UAH
2000 PYG10,49048 UAH
5000 PYG26,22620 UAH
10000 PYG52,45240 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Paraguay Guaranisi
1 UAH190,64900 PYG
5 UAH953,24500 PYG
10 UAH1.906,49000 PYG
20 UAH3.812,98000 PYG
50 UAH9.532,45000 PYG
100 UAH19.064,90000 PYG
250 UAH47.662,25000 PYG
500 UAH95.324,50000 PYG
1000 UAH190.649,00000 PYG
2000 UAH381.298,00000 PYG
5000 UAH953.245,00000 PYG
10000 UAH1.906.490,00000 PYG