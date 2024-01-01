Paraguay guaranisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile PYG → KES çevirin

1.000 pyg
20 kes

1.00000 PYG = 0.02021 KES

18:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11.5356383.02270.929155.95521.346251.348450.794439
1 AUD0.6512154.06440.60503636.4380.8766780.8781110.517339
1 INR0.01204490.018496510.0111910.6739750.01621540.01624190.00956894
1 EUR1.07631.6527989.3573160.22461.448971.451340.855055

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Kenya Şilini
1 PYG0.02021 KES
5 PYG0.10106 KES
10 PYG0.20211 KES
20 PYG0.40423 KES
50 PYG1.01057 KES
100 PYG2.02114 KES
250 PYG5.05285 KES
500 PYG10.10570 KES
1000 PYG20.21140 KES
2000 PYG40.42280 KES
5000 PYG101.05700 KES
10000 PYG202.11400 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Paraguay Guaranisi
1 KES49.47710 PYG
5 KES247.38550 PYG
10 KES494.77100 PYG
20 KES989.54200 PYG
50 KES2473.85500 PYG
100 KES4947.71000 PYG
250 KES12369.27500 PYG
500 KES24738.55000 PYG
1000 KES49477.10000 PYG
2000 KES98954.20000 PYG
5000 KES247385.50000 PYG
10000 KES494771.00000 PYG