50 Paraguay guaranisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile PYG → KES çevirin

1,000₲ PYG = 0,01653Ksh KES

16:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → KES çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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KES
1 PYG → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01660,0170
Düşük0,01620,0162
Ortalama0,01640,0166
Değişim1.62%-2.74%
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1 PYG → KES istatistikleri

PYG → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0166, en düşük 0,0162 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0164 oldu. PYG → KES kurundaki değişiklik 1.62 değerindeydi.

PYG → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0170, en düşük 0,0162 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0166 oldu. PYG → KES kurundaki değişiklik -2.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53984,4210,94558,6961,341,4030,79
1 AUD0,65154,840,61438,1290,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0581,62989,355162,1271,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Kenya Şilini
1 PYG0,01653 KES
5 PYG0,08266 KES
10 PYG0,16531 KES
20 PYG0,33062 KES
50 PYG0,82656 KES
100 PYG1,65311 KES
250 PYG4,13278 KES
500 PYG8,26555 KES
1000 PYG16,53110 KES
2000 PYG33,06220 KES
5000 PYG82,65550 KES
10000 PYG165,31100 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Paraguay Guaranisi
1 KES60,49200 PYG
5 KES302,46000 PYG
10 KES604,92000 PYG
20 KES1.209,84000 PYG
50 KES3.024,60000 PYG
100 KES6.049,20000 PYG
250 KES15.123,00000 PYG
500 KES30.246,00000 PYG
1000 KES60.492,00000 PYG
2000 KES120.984,00000 PYG
5000 KES302.460,00000 PYG
10000 KES604.920,00000 PYG