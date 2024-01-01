Paraguay guaranisinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile PYG → JOD çevirin

1.000 pyg
0,097 jod

1.00000 PYG = 0.00010 JOD

18:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550551.076389.35731.451341.652790.94761518.3612
1 GBP1.1695211.25875104.5051.697361.932971.1082521.4738
1 USD0.92910.794439183.02271.348451.535630.8804517.0596
1 INR0.0111910.009568940.012044910.01624190.01849650.01060490.205481

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Paraguay guaranisinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Ürdün Dinarı
1 PYG0.00010 JOD
5 PYG0.00049 JOD
10 PYG0.00097 JOD
20 PYG0.00194 JOD
50 PYG0.00486 JOD
100 PYG0.00971 JOD
250 PYG0.02429 JOD
500 PYG0.04857 JOD
1000 PYG0.09715 JOD
2000 PYG0.19429 JOD
5000 PYG0.48573 JOD
10000 PYG0.97147 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Paraguay Guaranisi
1 JOD10293.70000 PYG
5 JOD51468.50000 PYG
10 JOD102937.00000 PYG
20 JOD205874.00000 PYG
50 JOD514685.00000 PYG
100 JOD1029370.00000 PYG
250 JOD2573425.00000 PYG
500 JOD5146850.00000 PYG
1000 JOD10293700.00000 PYG
2000 JOD20587400.00000 PYG
5000 JOD51468500.00000 PYG
10000 JOD102937000.00000 PYG