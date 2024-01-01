500 Paraguay guaranisinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile PYG → JOD çevirin

1,000₲ PYG = 0,00009060JD JOD

16:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 PYG → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim1.30%-2.97%
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1 PYG → JOD istatistikleri

PYG → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. PYG → JOD kurundaki değişiklik 1.30 değerindeydi.

PYG → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. PYG → JOD kurundaki değişiklik -2.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4060,94558,7051,3411,4030,79
1 AUD0,649154,8130,61438,1230,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6960,0160,0170,009
1 EUR1,0581,62989,281162,0951,4181,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Ürdün Dinarı
1 PYG0,00009 JOD
5 PYG0,00045 JOD
10 PYG0,00091 JOD
20 PYG0,00181 JOD
50 PYG0,00453 JOD
100 PYG0,00906 JOD
250 PYG0,02265 JOD
500 PYG0,04530 JOD
1000 PYG0,09060 JOD
2000 PYG0,18120 JOD
5000 PYG0,45300 JOD
10000 PYG0,90600 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Paraguay Guaranisi
1 JOD11.037,50000 PYG
5 JOD55.187,50000 PYG
10 JOD110.375,00000 PYG
20 JOD220.750,00000 PYG
50 JOD551.875,00000 PYG
100 JOD1.103.750,00000 PYG
250 JOD2.759.375,00000 PYG
500 JOD5.518.750,00000 PYG
1000 JOD11.037.500,00000 PYG
2000 JOD22.075.000,00000 PYG
5000 JOD55.187.500,00000 PYG
10000 JOD110.375.000,00000 PYG