10 Paraguay guaranisinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile PYG → GEL çevirin

1,000₲ PYG = 0,0003491₾ GEL

16:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → GEL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GEL
1 PYG → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00040,0004
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim1.65%-2.03%
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1 PYG → GEL istatistikleri

PYG → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. PYG → GEL kurundaki değişiklik 1.65 değerindeydi.

PYG → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. PYG → GEL kurundaki değişiklik -2.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - GEL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54184,4160,94658,7011,3411,4040,791
1 AUD0,649154,7730,61438,0880,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62989,215162,0381,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Gürcistan Larisi
1 PYG0,00035 GEL
5 PYG0,00175 GEL
10 PYG0,00349 GEL
20 PYG0,00698 GEL
50 PYG0,01745 GEL
100 PYG0,03491 GEL
250 PYG0,08727 GEL
500 PYG0,17454 GEL
1000 PYG0,34907 GEL
2000 PYG0,69815 GEL
5000 PYG1,74536 GEL
10000 PYG3,49073 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Paraguay Guaranisi
1 GEL2.864,73000 PYG
5 GEL14.323,65000 PYG
10 GEL28.647,30000 PYG
20 GEL57.294,60000 PYG
50 GEL143.236,50000 PYG
100 GEL286.473,00000 PYG
250 GEL716.182,50000 PYG
500 GEL1.432.365,00000 PYG
1000 GEL2.864.730,00000 PYG
2000 GEL5.729.460,00000 PYG
5000 GEL14.323.650,00000 PYG
10000 GEL28.647.300,00000 PYG