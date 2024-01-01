20 Gürcistan larisinden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile GEL → PYG çevirin

20 gel
55.875 pyg

1,000₾ GEL = 2.794₲ PYG

02:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.803,91002.809,3400
Düşük2.694,71002.622,6500
Ortalama2.771,75602.727,8390
Değişim3.68%0.13%
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1 GEL → PYG istatistikleri

GEL → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.803,9100, en düşük 2.694,7100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.771,7560 oldu. GEL → PYG kurundaki değişiklik 3.68 değerindeydi.

GEL → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.809,3400, en düşük 2.622,6500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.727,8390 oldu. GEL → PYG kurundaki değişiklik 0.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6261,4961,6580,9520,231
1 GBP1,18711,285107,571,7761,9691,12724,014
1 USD0,9240,778183,7151,3821,5320,87718,688
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Paraguay Guaranisi
1 GEL2.793,77000 PYG
5 GEL13.968,85000 PYG
10 GEL27.937,70000 PYG
20 GEL55.875,40000 PYG
50 GEL139.688,50000 PYG
100 GEL279.377,00000 PYG
250 GEL698.442,50000 PYG
500 GEL1.396.885,00000 PYG
1000 GEL2.793.770,00000 PYG
2000 GEL5.587.540,00000 PYG
5000 GEL13.968.850,00000 PYG
10000 GEL27.937.700,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Gürcistan Larisi
1 PYG0,00036 GEL
5 PYG0,00179 GEL
10 PYG0,00358 GEL
20 PYG0,00716 GEL
50 PYG0,01790 GEL
100 PYG0,03579 GEL
250 PYG0,08948 GEL
500 PYG0,17897 GEL
1000 PYG0,35794 GEL
2000 PYG0,71588 GEL
5000 PYG1,78970 GEL
10000 PYG3,57939 GEL