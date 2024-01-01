2.000 Paraguay guaranisinden Euroya

Reel döviz kuru ile PYG → EUR çevirin

1,000₲ PYG = 0,0001208€ EUR

15:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → EUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EUR
1 PYG → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim4.02%1.94%
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1 PYG → EUR istatistikleri

PYG → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. PYG → EUR kurundaki değişiklik 4.02 değerindeydi.

PYG → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. PYG → EUR kurundaki değişiklik 1.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - EUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54284,4080,94658,6861,3421,4050,791
1 AUD0,648154,7260,61338,0490,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,63189,249162,0521,4191,4850,837

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Euro
1 PYG0,00012 EUR
5 PYG0,00060 EUR
10 PYG0,00121 EUR
20 PYG0,00242 EUR
50 PYG0,00604 EUR
100 PYG0,01208 EUR
250 PYG0,03020 EUR
500 PYG0,06041 EUR
1000 PYG0,12082 EUR
2000 PYG0,24164 EUR
5000 PYG0,60409 EUR
10000 PYG1,20818 EUR
Çevrim kurları Euro / Paraguay Guaranisi
1 EUR8.276,88000 PYG
5 EUR41.384,40000 PYG
10 EUR82.768,80000 PYG
20 EUR165.537,60000 PYG
50 EUR413.844,00000 PYG
100 EUR827.688,00000 PYG
250 EUR2.069.220,00000 PYG
500 EUR4.138.440,00000 PYG
1000 EUR8.276.880,00000 PYG
2000 EUR16.553.760,00000 PYG
5000 EUR41.384.400,00000 PYG
10000 EUR82.768.800,00000 PYG