1 Paraguay guaranisinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile PYG → BGN çevirin

1,000₲ PYG = 0,0002364лв BGN

16:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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BGN
1 PYG → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim4.04%1.97%
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1 PYG → BGN istatistikleri

PYG → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. PYG → BGN kurundaki değişiklik 4.04 değerindeydi.

PYG → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. PYG → BGN kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54184,4080,94658,6831,3411,4050,791
1 AUD0,649154,7760,61438,0820,870,9120,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62989,223162,0311,4181,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Bulgar Levası
1 PYG0,00024 BGN
5 PYG0,00118 BGN
10 PYG0,00236 BGN
20 PYG0,00473 BGN
50 PYG0,01182 BGN
100 PYG0,02364 BGN
250 PYG0,05910 BGN
500 PYG0,11819 BGN
1000 PYG0,23638 BGN
2000 PYG0,47276 BGN
5000 PYG1,18191 BGN
10000 PYG2,36381 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Paraguay Guaranisi
1 BGN4.230,47000 PYG
5 BGN21.152,35000 PYG
10 BGN42.304,70000 PYG
20 BGN84.609,40000 PYG
50 BGN211.523,50000 PYG
100 BGN423.047,00000 PYG
250 BGN1.057.617,50000 PYG
500 BGN2.115.235,00000 PYG
1000 BGN4.230.470,00000 PYG
2000 BGN8.460.940,00000 PYG
5000 BGN21.152.350,00000 PYG
10000 BGN42.304.700,00000 PYG