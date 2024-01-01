2.000 Bulgar levasından Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile BGN → PYG çevirin

2.000 bgn
8.451.440 pyg

1,000лв BGN = 4.226₲ PYG

01:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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BGN → PYG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 BGN → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4.240,55004.240,5500
Düşük4.177,80004.115,5500
Ortalama4.211,10074.174,1712
Değişim0.55%1.85%
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1 BGN → PYG istatistikleri

BGN → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4.240,5500, en düşük 4.177,8000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4.211,1007 oldu. BGN → PYG kurundaki değişiklik 0.55 değerindeydi.

BGN → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4.240,5500, en düşük 4.115,5500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4.174,1712 oldu. BGN → PYG kurundaki değişiklik 1.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9161,6641,3731,5191,3240,78418,301
1 EUR1,09211,8171,51,6581,4460,85619,982
1 NZD0,6010,5510,8250,9130,7960,47110,996
1 CAD0,7280,6671,21211,1060,9640,57113,325

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

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BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Paraguay Guaranisi
1 BGN4.225,72000 PYG
5 BGN21.128,60000 PYG
10 BGN42.257,20000 PYG
20 BGN84.514,40000 PYG
50 BGN211.286,00000 PYG
100 BGN422.572,00000 PYG
250 BGN1.056.430,00000 PYG
500 BGN2.112.860,00000 PYG
1000 BGN4.225.720,00000 PYG
2000 BGN8.451.440,00000 PYG
5000 BGN21.128.600,00000 PYG
10000 BGN42.257.200,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Bulgar Levası
1 PYG0,00024 BGN
5 PYG0,00118 BGN
10 PYG0,00237 BGN
20 PYG0,00473 BGN
50 PYG0,01183 BGN
100 PYG0,02366 BGN
250 PYG0,05916 BGN
500 PYG0,11832 BGN
1000 PYG0,23665 BGN
2000 PYG0,47329 BGN
5000 PYG1,18323 BGN
10000 PYG2,36646 BGN