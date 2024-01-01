10 Bulgar levasından Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile BGN → PYG çevirin

10 bgn
41.943 pyg

1,000лв BGN = 4.194₲ PYG

23:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4.222,26004.222,2600
Düşük4.136,64004.102,5200
Ortalama4.191,13704.160,7478
Değişim1.39%2.05%
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1 BGN → PYG istatistikleri

BGN → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4.222,2600, en düşük 4.136,6400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4.191,1370 oldu. BGN → PYG kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.

BGN → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4.222,2600, en düşük 4.102,5200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4.160,7478 oldu. BGN → PYG kurundaki değişiklik 2.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6811,3811,5271,3360,77818,21
1 EUR1,08211,8191,4951,6531,4460,84219,711
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,836
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9680,56313,187

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Paraguay Guaranisi
1 BGN4.194,29000 PYG
5 BGN20.971,45000 PYG
10 BGN41.942,90000 PYG
20 BGN83.885,80000 PYG
50 BGN209.714,50000 PYG
100 BGN419.429,00000 PYG
250 BGN1.048.572,50000 PYG
500 BGN2.097.145,00000 PYG
1000 BGN4.194.290,00000 PYG
2000 BGN8.388.580,00000 PYG
5000 BGN20.971.450,00000 PYG
10000 BGN41.942.900,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Bulgar Levası
1 PYG0,00024 BGN
5 PYG0,00119 BGN
10 PYG0,00238 BGN
20 PYG0,00477 BGN
50 PYG0,01192 BGN
100 PYG0,02384 BGN
250 PYG0,05960 BGN
500 PYG0,11921 BGN
1000 PYG0,23842 BGN
2000 PYG0,47684 BGN
5000 PYG1,19210 BGN
10000 PYG2,38419 BGN