Paraguay guaranisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile PYG → BDT çevirin

1.000 pyg
15,03 bdt

1.00000 PYG = 0.01503 BDT

18:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11.5359883.01950.9291555.96461.34631.348850.794502
1 AUD0.65105154.04980.60489636.43580.8765090.8781690.517261
1 INR0.01204540.018501410.01119150.6741140.01621670.01624740.00957007
1 EUR1.07631.6531889.3539160.23471.449021.451770.855105

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Bangladeş Takası
1 PYG0.01503 BDT
5 PYG0.07515 BDT
10 PYG0.15030 BDT
20 PYG0.30061 BDT
50 PYG0.75152 BDT
100 PYG1.50305 BDT
250 PYG3.75762 BDT
500 PYG7.51525 BDT
1000 PYG15.03050 BDT
2000 PYG30.06100 BDT
5000 PYG75.15250 BDT
10000 PYG150.30500 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Paraguay Guaranisi
1 BDT66.53120 PYG
5 BDT332.65600 PYG
10 BDT665.31200 PYG
20 BDT1330.62400 PYG
50 BDT3326.56000 PYG
100 BDT6653.12000 PYG
250 BDT16632.80000 PYG
500 BDT33265.60000 PYG
1000 BDT66531.20000 PYG
2000 BDT133062.40000 PYG
5000 BDT332656.00000 PYG
10000 BDT665312.00000 PYG