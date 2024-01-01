500 Paraguay guaranisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile PYG → BDT çevirin

1,000₲ PYG = 0,01527Tk BDT

16:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → BDT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BDT
1 PYG → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01540,0157
Düşük0,01500,0150
Ortalama0,01520,0153
Değişim1.26%-2.81%
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1 PYG → BDT istatistikleri

PYG → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0154, en düşük 0,0150 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0152 oldu. PYG → BDT kurundaki değişiklik 1.26 değerindeydi.

PYG → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0157, en düşük 0,0150 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0153 oldu. PYG → BDT kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54184,4080,94658,6831,3411,4050,791
1 AUD0,649154,7760,61438,0820,870,9120,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62989,223162,0311,4181,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Bangladeş Takası
1 PYG0,01527 BDT
5 PYG0,07637 BDT
10 PYG0,15273 BDT
20 PYG0,30547 BDT
50 PYG0,76367 BDT
100 PYG1,52734 BDT
250 PYG3,81835 BDT
500 PYG7,63670 BDT
1000 PYG15,27340 BDT
2000 PYG30,54680 BDT
5000 PYG76,36700 BDT
10000 PYG152,73400 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Paraguay Guaranisi
1 BDT65,47330 PYG
5 BDT327,36650 PYG
10 BDT654,73300 PYG
20 BDT1.309,46600 PYG
50 BDT3.273,66500 PYG
100 BDT6.547,33000 PYG
250 BDT16.368,32500 PYG
500 BDT32.736,65000 PYG
1000 BDT65.473,30000 PYG
2000 BDT130.946,60000 PYG
5000 BDT327.366,50000 PYG
10000 BDT654.733,00000 PYG