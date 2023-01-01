500 Bangladeş takasından Paraguay guaranisine
Reel döviz kuru ile BDT → PYG çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bangladeş Takası / Paraguay Guaranisi
|1 BDT
|66.19950 PYG
|5 BDT
|330.99750 PYG
|10 BDT
|661.99500 PYG
|20 BDT
|1323.99000 PYG
|50 BDT
|3309.97500 PYG
|100 BDT
|6619.95000 PYG
|250 BDT
|16549.87500 PYG
|500 BDT
|33099.75000 PYG
|1000 BDT
|66199.50000 PYG
|2000 BDT
|132399.00000 PYG
|5000 BDT
|330997.50000 PYG
|10000 BDT
|661995.00000 PYG