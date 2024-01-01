5.000 Polonya zlotisinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile PLN → OMR çevirin

1,000zł PLN = 0,09424ر.ع. OMR

14:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → OMR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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OMR
1 PLN → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09720,1013
Düşük0,09370,0937
Ortalama0,09550,0981
Değişim-3.05%-5.95%
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1 PLN → OMR istatistikleri

PLN → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0972, en düşük 0,0937 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0955 oldu. PLN → OMR kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

PLN → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1013, en düşük 0,0937 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0981 oldu. PLN → OMR kurundaki değişiklik -5.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79184,4080,8851.393,8311,06623,912
1 EUR1,05710,83789,2230,9361.473,3511,69725,276
1 GBP1,2641,1951106,6491,1191.761,113,98230,213
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5130,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Umman Riyali
1 PLN0,09424 OMR
5 PLN0,47120 OMR
10 PLN0,94240 OMR
20 PLN1,88479 OMR
50 PLN4,71198 OMR
100 PLN9,42397 OMR
250 PLN23,55993 OMR
500 PLN47,11985 OMR
1000 PLN94,23970 OMR
2000 PLN188,47940 OMR
5000 PLN471,19850 OMR
10000 PLN942,39700 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Polonya Zlotisi
1 OMR10,61120 PLN
5 OMR53,05600 PLN
10 OMR106,11200 PLN
20 OMR212,22400 PLN
50 OMR530,56000 PLN
100 OMR1.061,12000 PLN
250 OMR2.652,80000 PLN
500 OMR5.305,60000 PLN
1000 OMR10.611,20000 PLN
2000 OMR21.222,40000 PLN
5000 OMR53.056,00000 PLN
10000 OMR106.112,00000 PLN