Pakistan rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile PKR → XOF çevirin

1.000 pkr
2.185 xof

1.00000 PKR = 2.18504 XOF

17:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.076189.33361.451711.652870.9476718.3585
1 GBP1.1695511.25855104.481.697851.933111.1083521.4711
1 USD0.929250.794565183.01611.349051.535980.8806517.0602
1 INR0.0111940.009571220.012045910.01625050.01850220.01060820.205505

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Pakistan rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 PKR2.18504 XOF
5 PKR10.92520 XOF
10 PKR21.85040 XOF
20 PKR43.70080 XOF
50 PKR109.25200 XOF
100 PKR218.50400 XOF
250 PKR546.26000 XOF
500 PKR1092.52000 XOF
1000 PKR2185.04000 XOF
2000 PKR4370.08000 XOF
5000 PKR10925.20000 XOF
10000 PKR21850.40000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Pakistan Rupisi
1 XOF0.45766 PKR
5 XOF2.28829 PKR
10 XOF4.57658 PKR
20 XOF9.15316 PKR
50 XOF22.88290 PKR
100 XOF45.76580 PKR
250 XOF114.41450 PKR
500 XOF228.82900 PKR
1000 XOF457.65800 PKR
2000 XOF915.31600 PKR
5000 XOF2288.29000 PKR
10000 XOF4576.58000 PKR