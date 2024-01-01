5 CFA Frangı BCEAO'dan Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile XOF → PKR çevirin

1,000CFA XOF = 0,4474₨ PKR

11:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → PKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PKR
1 XOF → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,46320,4765
Düşük0,44610,4461
Ortalama0,45550,4648
Değişim-2.85%-5.82%
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1 XOF → PKR istatistikleri

XOF → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4632, en düşük 0,4461 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4555 oldu. XOF → PKR kurundaki değişiklik -2.85 değerindeydi.

XOF → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4765, en düşük 0,4461 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4648 oldu. XOF → PKR kurundaki değişiklik -5.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - PKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,9931,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1961,94612,6241,6932.179,37
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1270,9561.230,4
1 EUR1,0560,8361,4811,62610,5511,4151.821,56

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Pakistan Rupisi
1 XOF0,44738 PKR
5 XOF2,23691 PKR
10 XOF4,47383 PKR
20 XOF8,94766 PKR
50 XOF22,36915 PKR
100 XOF44,73830 PKR
250 XOF111,84575 PKR
500 XOF223,69150 PKR
1000 XOF447,38300 PKR
2000 XOF894,76600 PKR
5000 XOF2.236,91500 PKR
10000 XOF4.473,83000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 PKR2,23522 XOF
5 PKR11,17610 XOF
10 PKR22,35220 XOF
20 PKR44,70440 XOF
50 PKR111,76100 XOF
100 PKR223,52200 XOF
250 PKR558,80500 XOF
500 PKR1.117,61000 XOF
1000 PKR2.235,22000 XOF
2000 PKR4.470,44000 XOF
5000 PKR11.176,10000 XOF
10000 PKR22.352,20000 XOF