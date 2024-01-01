5.000 Pakistan rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile PKR → XOF çevirin

1,000₨ PKR = 2,240CFA XOF

12:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → XOF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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XOF
1 PKR → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,24162,2416
Düşük2,15882,0987
Ortalama2,19382,1509
Değişim3.13%5.88%
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1 PKR → XOF istatistikleri

PKR → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2416, en düşük 2,1588 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1938 oldu. PKR → XOF kurundaki değişiklik 3.13 değerindeydi.

PKR → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,2416, en düşük 2,0987 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1509 oldu. PKR → XOF kurundaki değişiklik 5.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - XOF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,410,7923,6731,4093,75434,532
1 EUR1,054188,9470,8353,871,4853,95636,389
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,198106,53814,6361,7784,73843,585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 PKR2,23959 XOF
5 PKR11,19795 XOF
10 PKR22,39590 XOF
20 PKR44,79180 XOF
50 PKR111,97950 XOF
100 PKR223,95900 XOF
250 PKR559,89750 XOF
500 PKR1.119,79500 XOF
1000 PKR2.239,59000 XOF
2000 PKR4.479,18000 XOF
5000 PKR11.197,95000 XOF
10000 PKR22.395,90000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Pakistan Rupisi
1 XOF0,44651 PKR
5 XOF2,23255 PKR
10 XOF4,46510 PKR
20 XOF8,93020 PKR
50 XOF22,32550 PKR
100 XOF44,65100 PKR
250 XOF111,62750 PKR
500 XOF223,25500 PKR
1000 XOF446,51000 PKR
2000 XOF893,02000 PKR
5000 XOF2.232,55000 PKR
10000 XOF4.465,10000 PKR