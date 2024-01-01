500 Pakistan rupisinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile PKR → PGK çevirin

1,000₨ PKR = 0,01425K PGK

11:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → PGK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PGK
1 PKR → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01430,0143
Düşük0,01410,0138
Ortalama0,01420,0141
Değişim0.91%2.28%
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1 PKR → PGK istatistikleri

PKR → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0143, en düşük 0,0141 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0142 oldu. PKR → PGK kurundaki değişiklik 0.91 değerindeydi.

PKR → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0143, en düşük 0,0138 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0141 oldu. PKR → PGK kurundaki değişiklik 2.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - PGK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4120,7923,6731,4093,75434,535
1 EUR1,054188,9750,8353,8711,4853,95736,402
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,54114,6361,7784,73843,589

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Papua Yeni Gine Kinası
1 PKR0,01425 PGK
5 PKR0,07127 PGK
10 PKR0,14254 PGK
20 PKR0,28508 PGK
50 PKR0,71271 PGK
100 PKR1,42542 PGK
250 PKR3,56355 PGK
500 PKR7,12710 PGK
1000 PKR14,25420 PGK
2000 PKR28,50840 PGK
5000 PKR71,27100 PGK
10000 PKR142,54200 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Pakistan Rupisi
1 PGK70,15460 PKR
5 PGK350,77300 PKR
10 PGK701,54600 PKR
20 PGK1.403,09200 PKR
50 PGK3.507,73000 PKR
100 PGK7.015,46000 PKR
250 PGK17.538,65000 PKR
500 PGK35.077,30000 PKR
1000 PGK70.154,60000 PKR
2000 PGK140.309,20000 PKR
5000 PGK350.773,00000 PKR
10000 PGK701.546,00000 PKR