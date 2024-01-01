5.000 Pakistan rupisinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile PKR → MVR çevirin

1,000₨ PKR = 0,05497MVR MVR

11:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → MVR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MVR
1 PKR → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05560,0556
Düşük0,05460,0544
Ortalama0,05520,0551
Değişim-0.82%-0.66%
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1 PKR → MVR istatistikleri

PKR → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0556, en düşük 0,0546 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0552 oldu. PKR → MVR kurundaki değişiklik -0.82 değerindeydi.

PKR → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0556, en düşük 0,0544 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0551 oldu. PKR → MVR kurundaki değişiklik -0.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - MVR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4140,7923,6731,4093,75434,539
1 EUR1,054188,9980,8353,8721,4863,95836,414
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,54314,6361,7794,73843,593

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Maldivler Rufiyaası
1 PKR0,05497 MVR
5 PKR0,27485 MVR
10 PKR0,54970 MVR
20 PKR1,09939 MVR
50 PKR2,74848 MVR
100 PKR5,49696 MVR
250 PKR13,74240 MVR
500 PKR27,48480 MVR
1000 PKR54,96960 MVR
2000 PKR109,93920 MVR
5000 PKR274,84800 MVR
10000 PKR549,69600 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Pakistan Rupisi
1 MVR18,19190 PKR
5 MVR90,95950 PKR
10 MVR181,91900 PKR
20 MVR363,83800 PKR
50 MVR909,59500 PKR
100 MVR1.819,19000 PKR
250 MVR4.547,97500 PKR
500 MVR9.095,95000 PKR
1000 MVR18.191,90000 PKR
2000 MVR36.383,80000 PKR
5000 MVR90.959,50000 PKR
10000 MVR181.919,00000 PKR