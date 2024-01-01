500 Pakistan rupisinden Maldivler rufiyaasına
Reel döviz kuru ile PKR → MVR çevirin
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PKR → MVR çevrim grafiği
1 PKR = 0,05497 MVR
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|1 PKR → MVR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0556
|0,0556
|Düşük
|0,0546
|0,0544
|Ortalama
|0,0552
|0,0551
|Değişim
|-0.82%
|-0.66%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PKR → MVR istatistikleri
PKR → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0556, en düşük 0,0546 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0552 oldu. PKR → MVR kurundaki değişiklik -0.82 değerindeydi.
PKR → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0556, en düşük 0,0544 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0551 oldu. PKR → MVR kurundaki değişiklik -0.66 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Pakistan rupisinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Pakistan Rupisi
|1 MVR
|18,19190 PKR
|5 MVR
|90,95950 PKR
|10 MVR
|181,91900 PKR
|20 MVR
|363,83800 PKR
|50 MVR
|909,59500 PKR
|100 MVR
|1.819,19000 PKR
|250 MVR
|4.547,97500 PKR
|500 MVR
|9.095,95000 PKR
|1000 MVR
|18.191,90000 PKR
|2000 MVR
|36.383,80000 PKR
|5000 MVR
|90.959,50000 PKR
|10000 MVR
|181.919,00000 PKR