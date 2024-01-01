Pakistan rupisinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile PKR → MUR çevirin

1.000 pkr
166,09 mur

1.00000 PKR = 0.16609 MUR

17:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551951.0760589.3311.451651.653170.94772518.3574
1 GBP1.1693211.25825104.4571.697441.933091.108221.4657
1 USD0.92930.794755183.01751.349051.536330.8807517.06
1 INR0.01119430.009573340.012045710.01625020.01850610.01060920.205499

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Mauritius Rupisi
1 PKR0.16609 MUR
5 PKR0.83046 MUR
10 PKR1.66092 MUR
20 PKR3.32184 MUR
50 PKR8.30460 MUR
100 PKR16.60920 MUR
250 PKR41.52300 MUR
500 PKR83.04600 MUR
1000 PKR166.09200 MUR
2000 PKR332.18400 MUR
5000 PKR830.46000 MUR
10000 PKR1660.92000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Pakistan Rupisi
1 MUR6.02076 PKR
5 MUR30.10380 PKR
10 MUR60.20760 PKR
20 MUR120.41520 PKR
50 MUR301.03800 PKR
100 MUR602.07600 PKR
250 MUR1505.19000 PKR
500 MUR3010.38000 PKR
1000 MUR6020.76000 PKR
2000 MUR12041.52000 PKR
5000 MUR30103.80000 PKR
10000 MUR60207.60000 PKR