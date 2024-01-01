Pakistan rupisinden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile PKR → MGA çevirin

1.000 pkr
16.257 mga

1.00000 PKR = 16.25660 MGA

17:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552351.076189.33431.451821.653250.9478718.3581
1 GBP1.1692711.25825104.4561.697571.933091.1083221.4655
1 USD0.92930.794755183.01671.349151.536330.8808517.0598
1 INR0.01119390.009573430.012045810.01625150.01850630.01061050.205498

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Madagaskar Ariarisi
1 PKR16.25660 MGA
5 PKR81.28300 MGA
10 PKR162.56600 MGA
20 PKR325.13200 MGA
50 PKR812.83000 MGA
100 PKR1625.66000 MGA
250 PKR4064.15000 MGA
500 PKR8128.30000 MGA
1000 PKR16256.60000 MGA
2000 PKR32513.20000 MGA
5000 PKR81283.00000 MGA
10000 PKR162566.00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Pakistan Rupisi
1 MGA0.06151 PKR
5 MGA0.30757 PKR
10 MGA0.61514 PKR
20 MGA1.23027 PKR
50 MGA3.07569 PKR
100 MGA6.15137 PKR
250 MGA15.37843 PKR
500 MGA30.75685 PKR
1000 MGA61.51370 PKR
2000 MGA123.02740 PKR
5000 MGA307.56850 PKR
10000 MGA615.13700 PKR