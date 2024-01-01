10 Madagaskar ariarisinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile MGA → PKR çevirin

10 mga
0,61 pkr

1,000Ar MGA = 0,06146₨ PKR

18:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → PKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06250,0630
Düşük0,06130,0613
Ortalama0,06200,0624
Değişim-1.72%-2.50%
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1 MGA → PKR istatistikleri

MGA → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0625, en düşük 0,0613 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0620 oldu. MGA → PKR kurundaki değişiklik -1.72 değerindeydi.

MGA → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0630, en düşük 0,0613 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0624 oldu. MGA → PKR kurundaki değişiklik -2.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7861,6821,33718,2711,54
1 EUR1,07911,4980,8471,8141,44219,7071,662
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1581,109
1 GBP1,2731,181,76812,1411,70323,261,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Pakistan Rupisi
1 MGA0,06146 PKR
5 MGA0,30729 PKR
10 MGA0,61458 PKR
20 MGA1,22917 PKR
50 MGA3,07292 PKR
100 MGA6,14584 PKR
250 MGA15,36460 PKR
500 MGA30,72920 PKR
1000 MGA61,45840 PKR
2000 MGA122,91680 PKR
5000 MGA307,29200 PKR
10000 MGA614,58400 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Madagaskar Ariarisi
1 PKR16,27120 MGA
5 PKR81,35600 MGA
10 PKR162,71200 MGA
20 PKR325,42400 MGA
50 PKR813,56000 MGA
100 PKR1.627,12000 MGA
250 PKR4.067,80000 MGA
500 PKR8.135,60000 MGA
1000 PKR16.271,20000 MGA
2000 PKR32.542,40000 MGA
5000 PKR81.356,00000 MGA
10000 PKR162.712,00000 MGA