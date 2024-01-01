10 bin Pakistan rupisinden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile PKR → MGA çevirin

1,000₨ PKR = 16,74Ar MGA

10:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → MGA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MGA
1 PKR → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek16,736016,7360
Düşük16,471016,2234
Ortalama16,579616,4083
Değişim1.29%2.13%
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1 PKR → MGA istatistikleri

PKR → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16,7360, en düşük 16,4710 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 16,5796 oldu. PKR → MGA kurundaki değişiklik 1.29 değerindeydi.

PKR → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16,7360, en düşük 16,2234 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 16,4083 oldu. PKR → MGA kurundaki değişiklik 2.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - MGA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4190,7923,6731,4093,75434,54
1 EUR1,055189,0410,8363,8741,4863,95936,431
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,54914,6361,7784,73843,594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Madagaskar Ariarisi
1 PKR16,73600 MGA
5 PKR83,68000 MGA
10 PKR167,36000 MGA
20 PKR334,72000 MGA
50 PKR836,80000 MGA
100 PKR1.673,60000 MGA
250 PKR4.184,00000 MGA
500 PKR8.368,00000 MGA
1000 PKR16.736,00000 MGA
2000 PKR33.472,00000 MGA
5000 PKR83.680,00000 MGA
10000 PKR167.360,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Pakistan Rupisi
1 MGA0,05975 PKR
5 MGA0,29876 PKR
10 MGA0,59752 PKR
20 MGA1,19503 PKR
50 MGA2,98758 PKR
100 MGA5,97516 PKR
250 MGA14,93790 PKR
500 MGA29,87580 PKR
1000 MGA59,75160 PKR
2000 MGA119,50320 PKR
5000 MGA298,75800 PKR
10000 MGA597,51600 PKR