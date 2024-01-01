Pakistan rupisinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile PKR → KWD çevirin

1.000 pkr
1,104 kwd

1.00000 PKR = 0.00110 KWD

17:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552251.0760589.32711.451651.653050.94784518.3573
1 GBP1.1692811.25825104.4521.697441.932941.108321.4656
1 USD0.92930.794755183.01391.349051.536220.8808517.0599
1 INR0.01119480.009573750.012046210.01625090.01850550.01061090.205507

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Pakistan rupisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 PKR0.00110 KWD
5 PKR0.00552 KWD
10 PKR0.01104 KWD
20 PKR0.02208 KWD
50 PKR0.05521 KWD
100 PKR0.11041 KWD
250 PKR0.27603 KWD
500 PKR0.55207 KWD
1000 PKR1.10413 KWD
2000 PKR2.20826 KWD
5000 PKR5.52065 KWD
10000 PKR11.04130 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Pakistan Rupisi
1 KWD905.68800 PKR
5 KWD4528.44000 PKR
10 KWD9056.88000 PKR
20 KWD18113.76000 PKR
50 KWD45284.40000 PKR
100 KWD90568.80000 PKR
250 KWD226422.00000 PKR
500 KWD452844.00000 PKR
1000 KWD905688.00000 PKR
2000 KWD1811376.00000 PKR
5000 KWD4528440.00000 PKR
10000 KWD9056880.00000 PKR