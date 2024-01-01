250 Pakistan rupisinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile PKR → CVE çevirin

1.000₨ PKR = 0.3770Esc CVE

09:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → CVE çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CVE
1 PKR → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.37810.3781
Düşük0.36470.3547
Ortalama0.37010.3630
Değişim2.83%5.50%
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1 PKR → CVE istatistikleri

PKR → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.3781, en düşük 0.3647 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.3701 oldu. PKR → CVE kurundaki değişiklik 2.83 değerindeydi.

PKR → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.3781, en düşük 0.3547 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.3630 oldu. PKR → CVE kurundaki değişiklik 5.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - CVE tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.9466584.40130.7922363.6731.408853.7536534.5332
1 EUR1.05635189.15730.836863.879971.488243.9651736.4791
1 INR0.01184820.011216110.009386540.04351830.01669230.04447380.409155
1 GBP1.262251.19494106.53614.636241.778324.7380443.5895

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Cape Verde Escudosu
1 PKR0.37697 CVE
5 PKR1.88484 CVE
10 PKR3.76967 CVE
20 PKR7.53934 CVE
50 PKR18.84835 CVE
100 PKR37.69670 CVE
250 PKR94.24175 CVE
500 PKR188.48350 CVE
1000 PKR376.96700 CVE
2000 PKR753.93400 CVE
5000 PKR1884.83500 CVE
10000 PKR3769.67000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Pakistan Rupisi
1 CVE2.65275 PKR
5 CVE13.26375 PKR
10 CVE26.52750 PKR
20 CVE53.05500 PKR
50 CVE132.63750 PKR
100 CVE265.27500 PKR
250 CVE663.18750 PKR
500 CVE1326.37500 PKR
1000 CVE2652.75000 PKR
2000 CVE5305.50000 PKR
5000 CVE13263.75000 PKR
10000 CVE26527.50000 PKR