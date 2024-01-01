1 Pakistan rupisinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile PKR → CHF çevirin

1,000₨ PKR = 0,003187SFr. CHF

09:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → CHF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CHF
1 PKR → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00320,0032
Düşük0,00310,0030
Ortalama0,00310,0031
Değişim2.45%4.06%
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1 PKR → CHF istatistikleri

PKR → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0032, en düşük 0,0031 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0031 oldu. PKR → CHF kurundaki değişiklik 2.45 değerindeydi.

PKR → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0032, en düşük 0,0030 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0031 oldu. PKR → CHF kurundaki değişiklik 4.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94684,40,7923,6731,4093,75434,514
1 EUR1,057189,190,8373,8811,4893,96736,473
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,195106,59314,6391,7794,74143,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / İsviçre Frangı
1 PKR0,00319 CHF
5 PKR0,01593 CHF
10 PKR0,03187 CHF
20 PKR0,06373 CHF
50 PKR0,15934 CHF
100 PKR0,31867 CHF
250 PKR0,79668 CHF
500 PKR1,59336 CHF
1000 PKR3,18672 CHF
2000 PKR6,37344 CHF
5000 PKR15,93360 CHF
10000 PKR31,86720 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Pakistan Rupisi
1 CHF313,80200 PKR
5 CHF1.569,01000 PKR
10 CHF3.138,02000 PKR
20 CHF6.276,04000 PKR
50 CHF15.690,10000 PKR
100 CHF31.380,20000 PKR
250 CHF78.450,50000 PKR
500 CHF156.901,00000 PKR
1000 CHF313.802,00000 PKR
2000 CHF627.604,00000 PKR
5000 CHF1.569.010,00000 PKR
10000 CHF3.138.020,00000 PKR