Pakistan rupisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile PKR → BDT çevirin

1.000 pkr
393,05 bdt

1.00000 PKR = 0.39305 BDT

17:29 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.929483.0160.7946283.67291.34913.7503530.7372
1 EUR1.07595189.32110.8550353.951861.451564.0351933.0717
1 INR0.01204590.011195610.009571990.04424330.01625110.04517620.370256
1 GBP1.258451.16954104.47114.622161.697774.7196338.6812

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Bangladeş Takası
1 PKR0.39305 BDT
5 PKR1.96527 BDT
10 PKR3.93053 BDT
20 PKR7.86106 BDT
50 PKR19.65265 BDT
100 PKR39.30530 BDT
250 PKR98.26325 BDT
500 PKR196.52650 BDT
1000 PKR393.05300 BDT
2000 PKR786.10600 BDT
5000 PKR1965.26500 BDT
10000 PKR3930.53000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Pakistan Rupisi
1 BDT2.54419 PKR
5 BDT12.72095 PKR
10 BDT25.44190 PKR
20 BDT50.88380 PKR
50 BDT127.20950 PKR
100 BDT254.41900 PKR
250 BDT636.04750 PKR
500 BDT1272.09500 PKR
1000 BDT2544.19000 PKR
2000 BDT5088.38000 PKR
5000 BDT12720.95000 PKR
10000 BDT25441.90000 PKR