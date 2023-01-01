100 Bangladeş takasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile BDT → PKR çevirin

100 bdt
261.02 pkr

1.00000 BDT = 2.61020 PKR

12:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → PKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 PKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865551.0577587.91491.425851.638020.966518.5242
1GBP1.1553311.22205101.5711.647321.892451.1166321.4015
1USD0.94540.818297183.1151.3481.548590.9137517.5128
1INR0.01137460.009845360.012031510.01621850.01863190.01099380.210706

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Pakistan Rupisi
1 BDT2.61020 PKR
5 BDT13.05100 PKR
10 BDT26.10200 PKR
20 BDT52.20400 PKR
50 BDT130.51000 PKR
100 BDT261.02000 PKR
250 BDT652.55000 PKR
500 BDT1305.10000 PKR
1000 BDT2610.20000 PKR
2000 BDT5220.40000 PKR
5000 BDT13051.00000 PKR
10000 BDT26102.00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Bangladeş Takası
1 PKR0.38311 BDT
5 PKR1.91556 BDT
10 PKR3.83112 BDT
20 PKR7.66224 BDT
50 PKR19.15560 BDT
100 PKR38.31120 BDT
250 PKR95.77800 BDT
500 PKR191.55600 BDT
1000 PKR383.11200 BDT
2000 PKR766.22400 BDT
5000 PKR1915.56000 BDT
10000 PKR3831.12000 BDT