100 Pakistan rupisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile PKR → BDT çevirin

1,000₨ PKR = 0,4308Tk BDT

09:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → BDT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BDT
1 PKR → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,43080,4308
Düşük0,42900,4263
Ortalama0,43000,4292
Değişim0.21%0.77%
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1 PKR → BDT istatistikleri

PKR → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4308, en düşük 0,4290 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4300 oldu. PKR → BDT kurundaki değişiklik 0.21 değerindeydi.

PKR → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4308, en düşük 0,4263 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4292 oldu. PKR → BDT kurundaki değişiklik 0.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,3980,7923,6731,413,75434,505
1 EUR1,055189,0180,8363,8741,4873,95936,394
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,49714,6351,7794,73643,54

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Bangladeş Takası
1 PKR0,43083 BDT
5 PKR2,15417 BDT
10 PKR4,30833 BDT
20 PKR8,61666 BDT
50 PKR21,54165 BDT
100 PKR43,08330 BDT
250 PKR107,70825 BDT
500 PKR215,41650 BDT
1000 PKR430,83300 BDT
2000 PKR861,66600 BDT
5000 PKR2.154,16500 BDT
10000 PKR4.308,33000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Pakistan Rupisi
1 BDT2,32109 PKR
5 BDT11,60545 PKR
10 BDT23,21090 PKR
20 BDT46,42180 PKR
50 BDT116,05450 PKR
100 BDT232,10900 PKR
250 BDT580,27250 PKR
500 BDT1.160,54500 PKR
1000 BDT2.321,09000 PKR
2000 BDT4.642,18000 PKR
5000 BDT11.605,45000 PKR
10000 BDT23.210,90000 PKR