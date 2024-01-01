Pakistan rupisinden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile PKR → AZN çevirin

1.000 pkr
6,09 azn

1.00000 PKR = 0.00609 AZN

17:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.0759589.32111.451561.652760.94783518.3579
1 GBP1.1695411.25845104.4711.697771.93311.1085321.4717
1 USD0.92940.794628183.0161.34911.53610.8808517.062
1 INR0.01119560.009571990.012045910.01625110.01850360.01061060.205527

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Azerbaycan Manatı
1 PKR0.00609 AZN
5 PKR0.03045 AZN
10 PKR0.06090 AZN
20 PKR0.12181 AZN
50 PKR0.30451 AZN
100 PKR0.60903 AZN
250 PKR1.52256 AZN
500 PKR3.04513 AZN
1000 PKR6.09026 AZN
2000 PKR12.18052 AZN
5000 PKR30.45130 AZN
10000 PKR60.90260 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Pakistan Rupisi
1 AZN164.19700 PKR
5 AZN820.98500 PKR
10 AZN1641.97000 PKR
20 AZN3283.94000 PKR
50 AZN8209.85000 PKR
100 AZN16419.70000 PKR
250 AZN41049.25000 PKR
500 AZN82098.50000 PKR
1000 AZN164197.00000 PKR
2000 AZN328394.00000 PKR
5000 AZN820985.00000 PKR
10000 AZN1641970.00000 PKR