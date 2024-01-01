Filipinler pesosundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile PHP → XOF çevirin

1.000 php
10.898 xof

1.00000 PHP = 10.89810 XOF

17:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855081.0759589.32681.451621.652890.9477818.3566
1 GBP1.1694811.25835104.471.69771.93311.1084121.4685
1 USD0.92940.794691183.02131.349151.536220.8808517.0608
1 INR0.01119490.009572140.012045110.01625060.01850390.01060990.205499

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Filipinler pesosundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / CFA Frangı BCEAO
1 PHP10.89810 XOF
5 PHP54.49050 XOF
10 PHP108.98100 XOF
20 PHP217.96200 XOF
50 PHP544.90500 XOF
100 PHP1089.81000 XOF
250 PHP2724.52500 XOF
500 PHP5449.05000 XOF
1000 PHP10898.10000 XOF
2000 PHP21796.20000 XOF
5000 PHP54490.50000 XOF
10000 PHP108981.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Filipinler Pesosu
1 XOF0.09176 PHP
5 XOF0.45879 PHP
10 XOF0.91759 PHP
20 XOF1.83518 PHP
50 XOF4.58794 PHP
100 XOF9.17588 PHP
250 XOF22.93970 PHP
500 XOF45.87940 PHP
1000 XOF91.75880 PHP
2000 XOF183.51760 PHP
5000 XOF458.79400 PHP
10000 XOF917.58800 PHP