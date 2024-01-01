500 Filipinler pesosundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile PHP → XOF çevirin

1,000₱ PHP = 10,60CFA XOF

08:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → XOF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XOF
1 PHP → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,599610,6173
Düşük10,273810,2738
Ortalama10,448910,4933
Değişim1.04%1.67%
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1 PHP → XOF istatistikleri

PHP → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,5996, en düşük 10,2738 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,4489 oldu. PHP → XOF kurundaki değişiklik 1.04 değerindeydi.

PHP → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,6173, en düşük 10,2738 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,4933 oldu. PHP → XOF kurundaki değişiklik 1.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - XOF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5490,7921.397,8154,8357,244
1 CAD0,70910,6721,0980,562991,523109,8325,138
1 EUR1,0551,48711,6330,8361.474,4163,327,641
1 AUD0,6460,910,61210,512902,62999,9854,678

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / CFA Frangı BCEAO
1 PHP10,59930 XOF
5 PHP52,99650 XOF
10 PHP105,99300 XOF
20 PHP211,98600 XOF
50 PHP529,96500 XOF
100 PHP1.059,93000 XOF
250 PHP2.649,82500 XOF
500 PHP5.299,65000 XOF
1000 PHP10.599,30000 XOF
2000 PHP21.198,60000 XOF
5000 PHP52.996,50000 XOF
10000 PHP105.993,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Filipinler Pesosu
1 XOF0,09435 PHP
5 XOF0,47173 PHP
10 XOF0,94346 PHP
20 XOF1,88692 PHP
50 XOF4,71729 PHP
100 XOF9,43458 PHP
250 XOF23,58645 PHP
500 XOF47,17290 PHP
1000 XOF94,34580 PHP
2000 XOF188,69160 PHP
5000 XOF471,72900 PHP
10000 XOF943,45800 PHP