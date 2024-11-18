Filipinler pesosundan CFA Frangı BCEAO'ya Geçmiş Döviz Kurları
Filipinler pesosundan CFA Frangı BCEAO'ya geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Filipinler pesosundan (PHP) CFA Frangı BCEAO'ya (XOF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PHP - XOF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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PHP → XOF çevrim grafiği
1 PHP = 10,59930 XOF
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Filipinler pesosu → CFA frankı BCEAO döviz kuru geçmişi
Bugünün Filipinler pesosu CFA Frangı BCEAO'ya döviz kuru şu anda 10,599, dünden bu yana %0.025 değerinde değişti. Filipinler pesosu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.254 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Filipinler pesosu CFA Frangı BCEAO'ya döviz kuru en yüksek değeri 10,607 (18-11-2024) ile en düşük değeri 10,468 (11-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.319 artış ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Filipinler pesosundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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