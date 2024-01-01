50 CFA Frangı BCEAO'dan Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile XOF → PHP çevirin

1,000CFA XOF = 0,09483₱ PHP

11:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → PHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PHP
1 XOF → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09730,0973
Düşük0,09430,0942
Ortalama0,09570,0953
Değişim-0.49%-1.10%
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1 XOF → PHP istatistikleri

XOF → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0973, en düşük 0,0943 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0957 oldu. XOF → PHP kurundaki değişiklik -0.49 değerindeydi.

XOF → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0973, en düşük 0,0942 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0953 oldu. XOF → PHP kurundaki değişiklik -1.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - PHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,9931,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1961,94612,6231,6932.179,2
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1270,9561.230,32
1 EUR1,0560,8361,4811,62610,551,4151.821,39

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Filipinler Pesosu
1 XOF0,09483 PHP
5 XOF0,47415 PHP
10 XOF0,94831 PHP
20 XOF1,89661 PHP
50 XOF4,74153 PHP
100 XOF9,48306 PHP
250 XOF23,70765 PHP
500 XOF47,41530 PHP
1000 XOF94,83060 PHP
2000 XOF189,66120 PHP
5000 XOF474,15300 PHP
10000 XOF948,30600 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / CFA Frangı BCEAO
1 PHP10,54510 XOF
5 PHP52,72550 XOF
10 PHP105,45100 XOF
20 PHP210,90200 XOF
50 PHP527,25500 XOF
100 PHP1.054,51000 XOF
250 PHP2.636,27500 XOF
500 PHP5.272,55000 XOF
1000 PHP10.545,10000 XOF
2000 PHP21.090,20000 XOF
5000 PHP52.725,50000 XOF
10000 PHP105.451,00000 XOF