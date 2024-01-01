20 Filipinler pesosundan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile PHP → UAH çevirin

1,000₱ PHP = 0,6996₴ UAH

08:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → UAH çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UAH
1 PHP → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,71280,7409
Düşük0,69700,6970
Ortalama0,70360,7194
Değişim-1.82%-3.52%
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1 PHP → UAH istatistikleri

PHP → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7128, en düşük 0,6970 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7036 oldu. PHP → UAH kurundaki değişiklik -1.82 değerindeydi.

PHP → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7409, en düşük 0,6970 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7194 oldu. PHP → UAH kurundaki değişiklik -3.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5480,7921.397,62154,7357,245
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,607109,7845,14
1 EUR1,0551,48711,6330,8361.474,14163,2057,641
1 AUD0,6460,910,61210,512902,58399,9284,679

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Ukrayna Grivnası
1 PHP0,69958 UAH
5 PHP3,49791 UAH
10 PHP6,99581 UAH
20 PHP13,99162 UAH
50 PHP34,97905 UAH
100 PHP69,95810 UAH
250 PHP174,89525 UAH
500 PHP349,79050 UAH
1000 PHP699,58100 UAH
2000 PHP1.399,16200 UAH
5000 PHP3.497,90500 UAH
10000 PHP6.995,81000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Filipinler Pesosu
1 UAH1,42943 PHP
5 UAH7,14715 PHP
10 UAH14,29430 PHP
20 UAH28,58860 PHP
50 UAH71,47150 PHP
100 UAH142,94300 PHP
250 UAH357,35750 PHP
500 UAH714,71500 PHP
1000 UAH1.429,43000 PHP
2000 UAH2.858,86000 PHP
5000 UAH7.147,15000 PHP
10000 UAH14.294,30000 PHP